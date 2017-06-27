Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей
сегодняшнего дня.
1. Молодежная сборная Германии в драматичном матче после ничьей в основное время (2:2) по пенальти обыграла англичан и вышла в финал чемпионата Европы.
2. Нападающий «Боки Хуниорс» Кристиан Павон близок к переходу в «Зенит».
3. «Урал» арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина.
4. «Тосно» взял в аренду у «Спартака» Дениса Кутина.
5. Диего Марадона может войти в тренерский штаб сборной России.
6. Умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин.
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