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Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Молодежная сборная Германии в драматичном матче после ничьей в основное время (2:2) по пенальти обыграла англичан и вышла в финал чемпионата Европы.

2. Нападающий «Боки Хуниорс» Кристиан Павон близок к переходу в «Зенит».

3. «Урал» арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина.

4. «Тосно» взял в аренду у «Спартака» Дениса Кутина.

5. Диего Марадона может войти в тренерский штаб сборной России.

6. Умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин.

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