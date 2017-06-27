Лэмпард может возглавить клуб третьего по силе дивизиона Англии
Бывший полузащитник
лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард является
претендентом на пост
главного тренера клуба «Оксфорд Юнайтед», выступающего в третьем по
силе дивизионе
чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.
39-летний Лэмпард, который является одним из
кандидатов на вакантную должность, уже провел переговоры с руководством «Оксфорда», который
остался без главного тренера после того, как Майкл Эпплтон, занимавший этот пост, ушел в «Лестер». По итогам прошлого сезона клуб занял восьмое место.
Лэмпард наиболее известен по выступлениям за «Челси», цвета
которого он защищал с 2001 по 2014 год. В общей сложности в составе «синих» он провел 648
игр и забил 211 мячей.
Вместе с «Челси» Лэмпард трижды стал чемпионом Англии, четырежды
выиграл Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы, дважды завоевал
Кубок английской лиги.