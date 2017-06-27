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Лэмпард может возглавить клуб третьего по силе дивизиона Англии

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард является претендентом на пост главного тренера клуба «Оксфорд Юнайтед», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

39-летний Лэмпард, который является одним из кандидатов на вакантную должность, уже провел переговоры с руководством «Оксфорда», который остался без главного тренера после того, как Майкл Эпплтон, занимавший этот пост, ушел в «Лестер». По итогам прошлого сезона клуб занял восьмое место.

Лэмпард наиболее известен по выступлениям за «Челси», цвета которого он защищал с 2001 по 2014 год. В общей сложности в составе «синих» он провел 648 игр и забил 211 мячей. Вместе с «Челси» Лэмпард трижды стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы, дважды завоевал Кубок английской лиги.

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