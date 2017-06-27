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Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» и «Зенита» Робертас Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара», сообщает официальный сайт пермского клуба.

Пошкус, которому в мае исполнилось 38 лет, в бытность игрока выступал в чемпионатах России за «Крылья Советов», петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Ростов» и екатеринбургский «Урал». По окончании сезона-2012/13, который Пошкус провел в новосибирской «Сибири», литовец завершил игровую карьеру. Позже Пошкус получил лицензию УЕФА категории PRO и работал главным тренером команд высшего дивизиона первенства Литвы – «Гранитас» и «Йонава».

На посту главного тренера молодежной команды «Амкара» литовский специалист сменил Константина Парамонова, который останется в систему пермского клуба. Сообщается, что Парамонов будет курировать академию «Амкара» и аналитическую службу клуба.

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