Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара»
Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» и «Зенита» Робертас Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара», сообщает официальный
сайт пермского клуба.
Пошкус, которому в мае исполнилось 38 лет, в бытность
игрока выступал в
чемпионатах России за «Крылья Советов», петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Ростов» и
екатеринбургский «Урал». По окончании сезона-2012/13,
который Пошкус провел в
новосибирской «Сибири», литовец завершил игровую
карьеру. Позже Пошкус получил лицензию УЕФА категории PRO и работал главным тренером команд
высшего дивизиона
первенства Литвы – «Гранитас» и «Йонава».
На посту главного
тренера молодежной команды «Амкара» литовский специалист сменил
Константина Парамонова, который останется в систему пермского клуба.
Сообщается, что Парамонов будет курировать академию «Амкара» и аналитическую службу клуба.