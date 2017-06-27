«Хибернианс» обыграл «Таллинн» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч первого раунда квалификации Лиги между мальтийским «Хиберниансом»
и эстонским «ФКИ Таллинн» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Жоржиньо и Бьорн Кристенсен. Ответный матч состоится 4 июля в Эстонии.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Хибернианс - ФКИ Таллинн - 2:0 (0:0)
Голы
Жоржиньо 63 (1:0). Кристенсен 73 (2:0).
Незабитые пенальти
Нестеров (ФКИ Таллинн), 5
Судья:
Федайи Сан (Швейцария)
Место и дата
27 июня 21:00, Хибернианс Граунд, Онлайн-трансляция
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