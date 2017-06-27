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Манолас в среду пройдет медобследование в «Зените», Паредес близок к переходу в команду Манчини

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

В ближайшее время «Зенит» могут пополнить сразу два игрока «Ромы». Это Костас Манолас и Леандро Паредес.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в среду Манолас пройдет медобследование в «Зените», после чего переход может быть оформлен официально. Что касается Паредеса, то он также близок к переходу. Клубы уже согласовали условия сделки, и им остается договориться с самим игроком.

В минувшем сезоне 26-летний Костас Манолас провел 45 матчей за «Рому», в его активе две результативные передачи. 22-летний Леандро Паредес провел 41 матч за «Рому» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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