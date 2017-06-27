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Марадоне присвоят звание почетного гражданина Неаполя

Источник:  ANSAКомментарии

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который с 1984 по 1991 года выступал за «Наполи», будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя, сообщает ANSA.

«Это будет праздник для людей, в центре которого будет находиться Марадона», - сказал мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

Торжественная церемония, в которой лично примет участие Марадона, пройдет 5 июля на центральной площади Неаполя – Пьяцца-дель-Плебишито.

В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.

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