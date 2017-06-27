Марадоне присвоят звание почетного гражданина Неаполя
Источник: ANSAКомментарии
Легендарному
аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который с 1984 по 1991 года выступал за «Наполи», будет
присвоено звание почетного гражданина Неаполя, сообщает ANSA.
«Это будет
праздник для людей, в центре которого будет находиться Марадона», - сказал мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.
Торжественная церемония, в которой лично примет
участие Марадона, пройдет 5 июля на центральной площади Неаполя –
Пьяцца-дель-Плебишито.
В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и
забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии,
по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.
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