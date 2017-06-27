Косовская «Трепча’89» уступила «Викингуру» в дебютном матче в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч первого раунда квалификации Лиги между фарерским «Викингуром»
и клубом из Косово «Трепча’89» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
2:1.
Отметим, что это был первый матч в истории для косовских клубов в еврокубках, а Хайдари забил первый мяч в европейских турнирах для команд, представляющих Косово. Ответная игра состоится 4 июля.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Викингур Г - Трепча'89 - 2:1 (1:1)
Голы
Ванамар 17 (1:0). Хайдари 39 (1:1). Лавал 73 (2:1).
Судья:
Юрий Фришер (Эстония)
Место и дата
27 июня 21:00, Торсволлур, Онлайн-трансляция
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