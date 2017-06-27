Сиригу расторг контракт с «ПСЖ» и перешел в «Торино»

Вратарь Сальваторе Сиригу договорился с «Пари Сен-Жермен» о досрочном расторжении контракта и перешел в итальянский «Торино», сообщает официальный сайт французской команды.

Подробности сделки 30-летнего игрока с «Торино» не разглашаются. Контракт Сиригу с «ПСЖ» был рассчитан до конца июня 2018 года.

Сиригу перебрался в «ПСЖ» в 2011 году из итальянского «Палермо». В общей сложности он провел 190 игр в составе парижан и пропустил 149 мячей. Вместе с «ПСЖ» Сиригу стал 4-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, трижды завоевал Кубок французской лиги, дважды – Кубок Франции. В прошедшем сезоне голкипер на правах аренды выступал за испанские «Севилью» и «Осасуну».

В активе Сиригу 17 матчей за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы (2012) и бронзовым призером Кубка конфедераций (2013).