Валлийский ТНС уступил гибралтарской «Европе» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между
представителем Уэльса ТНС и чемпионом Гибралтара «Европой» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Европы».
В составе победителей отличились Алекс Кильо и Кике Гомес. У ТНС гол в активе Скотта Куигли. Ответный матч состоится 4 июля.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первый матч
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