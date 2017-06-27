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Бирлова и Макрогузова проиграли в квалификации Мирового тура в Хорватии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогла пробиться в основную сетку на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Хорватии.

Российский дуэт во вторник в матче второго раунда квалификации уступила голландкам Манон Нуммердор-Флир и Марлин Рамонд ван Ирсел в двух партиях - 0-2 (19:21, 26:28).

Ранее из борьбы на турнире выбыли россиянки Светлана Холомина и Ольга Мотрич, уступившие в первом раунде квалификации украинкам Инне и Ирине Махно со счетом 0-2 (15:21, 20:22).
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