Бирлова и Макрогузова проиграли в квалификации Мирового тура в Хорватии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская пара Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогла пробиться в
основную сетку на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в
Хорватии.
Российский дуэт во вторник в
матче второго раунда квалификации уступила голландкам Манон Нуммердор-Флир и
Марлин Рамонд ван Ирсел в двух партиях - 0-2 (19:21, 26:28).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически