Испания обыграла Италию в полуфинале молодежного Евро, Сауль сделал хет-трик
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и Италии завершился победой испанцев. Итоговый счет матча – 3:1.
В составе победителей все три мяча забил полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес. Итальянцы ответили голом Федерико Бернардески. Отметим, что с 58-й минуты после удаления Роберто Гальярдини сборная Италии играла в меньшинстве.
В финале испанцев ждет противостояние со сборной Германии. Немцы ранее благодаря победе в серии пенальти прошли сборную Англии (2:2, по пенальти – 4:3).
Молодежный чемпионат Европы
Краков (Польша)
1/2 финала
Испания – Италия – 3:1
Голы: Сауль Ньигес, 53, 65, 74 – Бернардески, 62.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически