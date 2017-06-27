Испания обыграла Италию в полуфинале молодежного Евро, Сауль сделал хет-трик

Матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и Италии завершился победой испанцев. Итоговый счет матча – 3:1.

В составе победителей все три мяча забил полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес. Итальянцы ответили голом Федерико Бернардески. Отметим, что с 58-й минуты после удаления Роберто Гальярдини сборная Италии играла в меньшинстве.

В финале испанцев ждет противостояние со сборной Германии. Немцы ранее благодаря победе в серии пенальти прошли сборную Англии (2:2, по пенальти – 4:3).

Молодежный чемпионат Европы

Краков (Польша)

1/2 финала

Испания – Италия – 3:1

Голы: Сауль Ньигес, 53, 65, 74 – Бернардески, 62.