«Севилья» и «Интер» договорились о трансфере Банеги
«Севилья» достигла принципиальной договоренности с «Интером»
по трансферу полузащитника Эвера Банеги, сообщает официальный сайт испанского
клуба.
28-летний аргентинец в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт с «Севильей».
Principio de acuerdo entre el #SevillaFC e @Inter para el traspaso de @Ever10Banega— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 июня 2017 г.
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Сумма сделки не сообщается, но по данным авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de, миланский клуб выручит от этого перехода не
менее девяти миллионов евро.
В минувшем сезоне в составе «Интера» Банега принял участие в
33 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Напомним, что ранее с 2014 по 2016 год аргентинец уже выступал за «Севилью» и покинул ее в качестве свободного агента минувшим летом.