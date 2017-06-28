«Севилья» и «Интер» договорились о трансфере Банеги

«Севилья» достигла принципиальной договоренности с «Интером» по трансферу полузащитника Эвера Банеги, сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-летний аргентинец в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт с «Севильей».

Сумма сделки не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, миланский клуб выручит от этого перехода не менее девяти миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «Интера» Банега принял участие в 33 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что ранее с 2014 по 2016 год аргентинец уже выступал за «Севилью» и покинул ее в качестве свободного агента минувшим летом.

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