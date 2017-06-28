Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Севилья» и «Интер» договорились о трансфере Банеги

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

«Севилья» достигла принципиальной договоренности с «Интером» по трансферу полузащитника Эвера Банеги, сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-летний аргентинец в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт с «Севильей».

Сумма сделки не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, миланский клуб выручит от этого перехода не менее девяти миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «Интера» Банега принял участие в 33 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что ранее с 2014 по 2016 год аргентинец уже выступал за «Севилью» и покинул ее в качестве свободного агента минувшим летом.

Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бруну Фернандеш перешел из «Сампдории» в «Спортинг»Португальский полузащитник Бруну Фернандеш перешел из итальянской «Сампдории» в португальский «Спортинг», сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.Сиригу расторг контракт с «ПСЖ» и перешел в «Торино»Вратарь Сальваторе Сиригу договорился с «Пари Сен-Жермен» о досрочном расторжении контракта и перешел в итальянский «Торино», сообщает официальный сайт французской команды.Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛМладший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».«Анжи» подтвердил переход ДанченкоПолузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.Гомес сменил «Ливерпуль» на «Лидс»«Лидс» объявил о подписании полузащитника Маджера Гомеса. Ранее игрок находился на контракте в «Ливерпуле».Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»Как сообщает пресс-служба «Славии», состав команды пополнил экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни.«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» МеделяКак сообщает Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.«Интер» поставил условия «МЮ» по трансферу ПеришичаРуководство «Интера» продолжает переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион», сообщает официальный сайт французского клуба.Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.Полузащитник Игнатович продолжит карьеру в чемпионате КипраПолузащитник Павел Игнатович подписал контракт с «Эрмисом», сообщается на официальном сайте кипрского клуба.«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин перешел на правах аренды в «Тосно», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.Накручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного ВандерсонаНакручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного Вандерсона«Советский спорт» представляет новичка «Краснодара» – экс-вингера австрийского «Ред Булла» Вандерсона Соузу.«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении (фото)«Ростов» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Жаном Майером.Лебеденко стал игроком «Арарата»Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата».«Краснодар» подписал ВандерсонаНападающий австрийского «Ред Булла» Вандерсон Масиэл стал игроком «Краснодара».
Футбол
Бригада Питаны будет работать на матче Германия – Мексика
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» в первом матче Божовича
Хоккей
Александр Гуськов: Панарин в «Коламбусе» не потеряется
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Дугласом
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Эвер Банега
Эвер Банегавсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы