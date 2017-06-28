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Игрок «Интера» Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Источник:  RT на русскомКомментарии

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич выступит на домашнем этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Порече, сообщает RT на русском.

Перишич заявил, что в руководстве клуба не были против его участия в турнире и выразил надежду, что его участие в турнире поспособствует популяризации пляжного волейбола в стране.

Турнир Порече завершится 2 июля. Планируется выступление 160 мужских и женских команд из 41 страны.

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