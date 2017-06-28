Игрок «Интера» Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Источник: RT на русскомКомментарии
Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван
Перишич выступит на домашнем этапе Мирового тура по пляжному волейболу в
Порече, сообщает RT на русском.
Перишич заявил, что в руководстве клуба не были против его
участия в турнире и выразил надежду, что его участие в турнире поспособствует
популяризации пляжного волейбола в стране.
Турнир Порече завершится 2 июля. Планируется выступление 160
мужских и женских команд из 41 страны.
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