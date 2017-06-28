Эйди Бутройд: Вылетели из турнира самым жестоким из всех возможных способов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер сборной Англии Эйди Бутройд прокомментировал
поражение от команды Германии (2:2, 3:4 – по пенальти) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.
«Мы все сильно разочарованы, поскольку вылетели из турнира
самым жестоким из всех возможных способов.
Но нам есть чем гордиться. Возможно, нам в этой ситуации не
хватило опыта. Однако игроки могут гордиться тем, как они представляли свою
страну», – приводит слова Бутройда официальный сайт УЕФА.
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