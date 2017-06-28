Штефан Кунтц: Мы приложили максимум усилий для того, чтобы все зрители гордились нами
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер сборной Германии Штефан Кунтц
прокомментировал победу над командой Англии (2:2, 4:3 – по пенальти) в
полуфинале молодежного чемпионата Европы.
«Сегодня мы намеревались приложить максимум усилий для того,
чтобы все зрители перед своими телевизорами гордились нами. И у нас получилось.
Я невероятно горд своей командой», - приводит слова Кунтца официальный сайт
УЕФА.
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