Штефан Кунтц: Мы приложили максимум усилий для того, чтобы все зрители гордились нами

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Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

Германия обыграла Англию в серии пенальти и вышла в финал молодежного чемпионата Европы Матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Англии завершился победой немцев в серии пенальти. После основного и дополнительного времени счет был равным – 2:2.

Италия обыграла Германию, обе команды вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Германии завершился победой итальянцев. Итоговый счет матча – 1:0.

Англия обыграла Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Англии и Польши завершился победой английской команды. Итоговый счет матча – 3:0.

Германия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы Матч второго тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Дании завершился убедительной победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной Германии.

Евро (U21). Англия победила Словакию, Польша и Швеция сыграли вничью Молодежная сборная Англии вышла в лидеры группы A Евро (U21), который проходит в Польше.

Германия обыграла Чехию на молодежном чемпионате Европы Матч первого тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Чехии завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 2:0.

Швеция и Англия сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Швеции и Англии завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Англия обыграла Мексику в 1/4 финала ЧМ U-20 Матч 1/4 финала чемпионат мира среди футболистов не старше 20 лет между сборными Англии и Мексики завершился победой англичан. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу английской команды.

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