Маркос Льоренте: Мы достигли поставленной перед турниром цели

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте поделился впечатлениями от победы над командой Италии (3:1) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.

«Мы достигли поставленной перед турниром цели и сейчас с нетерпением ждем финала. Был очень напряженный первый тайм, обе команды бились и создавали моменты.

На перерыв мы ушли при счете 0:0. Главный тренер поговорил с нами, и были внесены изменения в план игры. Это помогло нам достичь результата. Три великолепных гола забил Сауль. Каждый из них имел важное значение. Мы знали, что он ключевой футболист нашей команды. Надеемся, что он выдаст еще одну великолепную игру в финале», - приводит слова Льоренте официальный сайт УЕФА.