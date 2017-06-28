Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом»
Источник: ФК «Оренбург»Комментарии
Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом».
«Полузащитник Благой Георгиев остается в «Оренбурге». Сегодня он подписал новый контракт с «Оренбургом», - сообщает пресс-служба клуба в твиттере.
Полузащитник Благой Георгиев остаётся в Оренбурге. Сегодня #Благо подписал новый контракт с #ФКОренбург pic.twitter.com/Y2jGDjgqL5— ФК Оренбург (@fcorenburg) 27 июня 2017 г.
Ранее 35-летний болгарский футболист заявил, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом».
Напомним, Георгиев стал игроком «Оренбурга» в конце августа
прошлого года. В минувшем сезоне он принял
участие в 24 матчах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически