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Светлана Журова: Шансы наших спортсменов принять участие в ОИ-2018 повышаются

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустить РУСАДА к тестированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов.

«В любом случае это для нас хорошо. Во-первых, шансы наших спортсменов принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане повышаются, так как восстановление РУСАДА было одним из условий отмены различных санкций. И я думаю, что МОК должен оценить это решение WADA, - сказала Журова в интервью «Газете.Ru». - В первую очередь я надеюсь, что наши паралимпийцы будут восстановлены в своих правах, ведь в отличие от олимпийцев к ним были применены санкции со всеми последствиями.

Во-вторых, есть экономический вопрос. Это значительно снижает расходы, как международной организации, так и нашей страны. Когда такие большие страны, как Россия, не имеют сами возможности провести допинг-тесты и ответственность возлагается на иностранные организации, то все эти процедуры надо финансировать, а это дорогое удовольствие делать все за рубежом.

Положительно отношусь к тому, что тестирования будут проходить под наблюдением различных независимых экспертов. Теперь нам не смогут предъявить обвинения в том, что русские комиссары приезжают, когда захотят, и сами все делают без надзора. Под наблюдением независимых людей мы точно не сможем ничем манипулировать, и это должно исключить любые подозрения в отношении России.

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