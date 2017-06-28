Светлана Журова: Шансы наших спортсменов принять участие в ОИ-2018 повышаются
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат
Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового
агентства (WADA) допустить
РУСАДА к тестированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов.
«В любом случае это для нас хорошо. Во-первых, шансы наших
спортсменов принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане повышаются, так как
восстановление РУСАДА было одним из условий отмены различных санкций. И я
думаю, что МОК должен оценить это решение WADA, - сказала Журова в интервью «Газете.Ru». - В первую очередь я
надеюсь, что наши паралимпийцы будут восстановлены в своих правах, ведь в
отличие от олимпийцев к ним были применены санкции со всеми последствиями.
Во-вторых, есть экономический вопрос. Это значительно
снижает расходы, как международной организации, так и нашей страны. Когда такие
большие страны, как Россия, не имеют сами возможности провести допинг-тесты и
ответственность возлагается на иностранные организации, то все эти процедуры
надо финансировать, а это дорогое удовольствие делать все за рубежом.
Положительно отношусь к тому, что тестирования будут
проходить под наблюдением различных независимых экспертов. Теперь нам не смогут
предъявить обвинения в том, что русские комиссары приезжают, когда захотят, и
сами все делают без надзора. Под наблюдением независимых людей мы точно не
сможем ничем манипулировать, и это должно исключить любые подозрения в
отношении России.