Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Димитров: Сейчас нужно думать о нашей физической готовности

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Николай Димитров, автор победного мяча в ворота «Анкарана» (1:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии, поделился впечатлениями от игры.

- Была хорошая игра в первую очередь с физической точки зрения. Соперник, конечно, был далеко не самый сильный. Но, главное, что все обошлось без травм. Все ребята здоровы. Все провели хорошую физическую работу.

- Расскажи о своем голе.
- Дима Коробов отдал мне хорошую передачу. Мне нужно было быстро принять решение. Решил пробить. Не без помощи удачи, к счастью, получилось забить.

- В каком физическом состоянии сейчас находишься?
- Сейчас не лучшее физическое состояние. Думаю, все в команде сейчас себя так ощущают, потому что мы проводим тяжелую работу на сборах. В ближайшее время нагрузки немного спадут, мы будем гораздо лучше выглядеть.

- О старте чемпионата уже задумываешься?
- За неделю до первой игры начнем думать об этом. А сейчас нужно думать только о нашей физической готовности.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».Александр Тарханов: Тренер не должен быть довольным всемГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы над «Анкараном» (1:0) в товарищеском матче.Гол Димитрова принес «Уралу» победу над «Анкараном»Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли словенский «Анкаран» в товарищеском матче на тренировочном сборе.«Урал» проиграл «Марибору»Футболисты «Урала» из Екатеринбурга проиграли чемпиону Словении «Марибору» в товарищеском матче на сборе в этой стране.Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном будущем нападающего Игоря Портнягина.«Урал» в рамках подготовки к следующему сезону сыграет с чемпионом СловенииКак сообщает пресс-служба «Урала», сегодня, 21 июня клуб вылетел в Словению для подготовки к сезону-2017/18.Александр Тарханов: Мы договорились о переходе Портнягина в «Урал»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что екатеринбургский клуб достиг договоренности о переходе форварда «Локомотива» Игоря Портнягина.«Урал» забил 8 мячей в ворота «Асбеста»Футболисты екатеринбургского «Урала», готовясь к новому сезону РФПЛ, в контрольном матче забили восемь мячей в ворота клуба «Асбест», выступающего в первенстве Свердловской области.«Урал» проявляет интерес к ЛебеденкоБывший полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко может перебраться в «Урал». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.«Урал» проведет товарищеский матч в Асбесте«Урал» 19 ииюня проведет в Асбесте товарищеский матч с местной командой из первенства Свердловской области, сообщает Znak.com.Дмитрий Билоног: У меня есть хорошие шансы пробиться в основной состав «Урала»Полузащитник «Урала» Дмитрий Билоног признался, что надеется закрепиться в основной команде.«Урал» нанес поражение «Челябинску» в товарищеском матчеФутболисты екатеринбургского «Урала» обыграли клуб ПФЛ «Челябинск» в контрольном матче.Григорий Иванов: Тяжело будет играть 10 декабря в Екатеринбурге. Но мы готовы!Григорий Иванов: Тяжело будет играть 10 декабря в Екатеринбурге. Но мы готовы!Президент «Урала» Григорий Иванов – о сборной, календаре РФПЛ, Олеге Шатове и трансферах своей команды.Григорий Иванов: Готовы поменяться с «Краснодаром» турами, но пока предложения от них не былоПрезидент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о календаре РФПЛ.«Урал» не интересуется полузащитником «Локомотива» КоломейцевымПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Коломейцева в уральский клуб.Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов ИльинаПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе Владимира Ильина в «Зенит».«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тюменью»«Урал» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Тюменью» (2:2) в товарищеском матче.Погос Галстян: С очень хорошим настроением выходим из отпускаГлавный тренер молодежного состава «Урала» рассказал о том, как команды вышла из отпуска.Футболисты молодежного состава «Урала» вышли из отпускаФутболисты молодежной команды «Урала» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.
Футбол
Манолас в среду пройдет медобследование в «Зените», Паредес близок к переходу в команду Манчини
Футбол
Паоло Мальдини с поражения дебютировал в профессиональном теннисе
Футбол
Германия обыграла Англию в серии пенальти и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Футбол
Бригада Питаны будет работать на матче Германия – Мексика
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Николай Димитров
Николай Димитроввсе новости