Николай Димитров: Сейчас нужно думать о нашей физической готовности
Полузащитник «Урала» Николай Димитров, автор победного мяча
в ворота «Анкарана» (1:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии, поделился
впечатлениями от игры.
- Была хорошая игра в первую очередь с физической точки
зрения. Соперник, конечно, был далеко не самый сильный. Но, главное, что все
обошлось без травм. Все ребята здоровы. Все провели хорошую физическую работу.
- Расскажи о своем голе.
- Дима Коробов отдал мне хорошую передачу. Мне нужно было быстро принять решение. Решил пробить. Не без помощи удачи, к счастью, получилось забить.
- В каком физическом состоянии сейчас находишься?
- Сейчас не лучшее физическое состояние. Думаю, все в команде сейчас себя так ощущают, потому что мы проводим тяжелую работу на сборах. В ближайшее время нагрузки немного спадут, мы будем гораздо лучше выглядеть.
- О старте чемпионата уже задумываешься?
- За неделю до первой игры начнем думать об этом. А сейчас нужно думать только о нашей физической готовности.