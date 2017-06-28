Николай Димитров: Сейчас нужно думать о нашей физической готовности

Полузащитник «Урала» Николай Димитров, автор победного мяча в ворота «Анкарана» (1:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии, поделился впечатлениями от игры.

- Была хорошая игра в первую очередь с физической точки зрения. Соперник, конечно, был далеко не самый сильный. Но, главное, что все обошлось без травм. Все ребята здоровы. Все провели хорошую физическую работу.

- Расскажи о своем голе.

- Дима Коробов отдал мне хорошую передачу. Мне нужно было быстро принять решение. Решил пробить. Не без помощи удачи, к счастью, получилось забить.

- В каком физическом состоянии сейчас находишься?

- Сейчас не лучшее физическое состояние. Думаю, все в команде сейчас себя так ощущают, потому что мы проводим тяжелую работу на сборах. В ближайшее время нагрузки немного спадут, мы будем гораздо лучше выглядеть.

- О старте чемпионата уже задумываешься?

- За неделю до первой игры начнем думать об этом. А сейчас нужно думать только о нашей физической готовности.