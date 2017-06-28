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Миодраг Божович: Минимальная задача на сезон – занять 10 место

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

- Мистер Божович, что для вас значит переход в тульский «Арсенал»? Это новый вызов?
  - В первую очередь, да, это новый вызов. К тому же это рекорд для меня – шестая команда, которую я возглавляю в России. Некоторые странные люди говорят, что я в России ничего не сделал. Я считаю, что это не так, я проделал большую работу. Не хочу сейчас говорить про себя. Но я иностранец, который работал в шести разных командах. Думаю, что это о чем-то говорит.

- Какие задачи стоят перед командой на этот сезон?
 - Минимальная задача – занять 10 место, а максимальная – 8. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России, естественно.

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