Защитник «Крыльев» Бато на правах аренды перешел в «Кайрат»
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды
перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает официальный сайт самарского клуба.
Игрок сборной Тринидада и Тобаго пробудет в Казахстане до
конца сезона 2017 года.
«Конечно, у Шелдона было желание помочь «Крыльям»
вернуться в премьер-лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было
найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи
в новой команде и благодарим за профессиональную работу! – прокомментировал
трансфер генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
Напомним, Бато перешел в самарский клуб в 2015 году, с тех принял участие в 41-м матче в составе «Крыльев».
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