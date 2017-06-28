Защитник «Крыльев» Бато на правах аренды перешел в «Кайрат»

Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает официальный сайт самарского клуба.

Игрок сборной Тринидада и Тобаго пробудет в Казахстане до конца сезона 2017 года.

«Конечно, у Шелдона было желание помочь «Крыльям» вернуться в премьер-лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу! – прокомментировал трансфер генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Напомним, Бато перешел в самарский клуб в 2015 году, с тех принял участие в 41-м матче в составе «Крыльев».

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