Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Крыльев» Бато на правах аренды перешел в «Кайрат»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает официальный сайт самарского клуба.

Игрок сборной Тринидада и Тобаго пробудет в Казахстане до конца сезона 2017 года.

«Конечно, у Шелдона было желание помочь «Крыльям» вернуться в премьер-лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу! – прокомментировал трансфер генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Напомним, Бато перешел в самарский клуб в 2015 году, с тех принял участие в 41-м матче в составе «Крыльев».

«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Севилья» и «Интер» договорились о трансфере Банеги«Севилья» достигла принципиальной договоренности с «Интером» по трансферу полузащитника Эвера Банеги, сообщает официальный сайт испанского клуба.«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бруну Фернандеш перешел из «Сампдории» в «Спортинг»Португальский полузащитник Бруну Фернандеш перешел из итальянской «Сампдории» в португальский «Спортинг», сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.Сиригу расторг контракт с «ПСЖ» и перешел в «Торино»Вратарь Сальваторе Сиригу договорился с «Пари Сен-Жермен» о досрочном расторжении контракта и перешел в итальянский «Торино», сообщает официальный сайт французской команды.Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛМладший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».«Анжи» подтвердил переход ДанченкоПолузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.Гомес сменил «Ливерпуль» на «Лидс»«Лидс» объявил о подписании полузащитника Маджера Гомеса. Ранее игрок находился на контракте в «Ливерпуле».Официально: Данни перешел в пражскую «Славию»Как сообщает пресс-служба «Славии», состав команды пополнил экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни.Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». СумасшедшиеБывший полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в команде Роберто Манчини.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион», сообщает официальный сайт французского клуба.Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.Полузащитник Игнатович продолжит карьеру в чемпионате КипраПолузащитник Павел Игнатович подписал контракт с «Эрмисом», сообщается на официальном сайте кипрского клуба.«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин перешел на правах аренды в «Тосно», сообщается на официальном сайте ростовского клуба.Накручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного ВандерсонаНакручивал Ракитича, отбирал у Месси. «Краснодар» купил еще одного Вандерсона«Советский спорт» представляет новичка «Краснодара» – экс-вингера австрийского «Ред Булла» Вандерсона Соузу.«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении (фото)«Ростов» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Жаном Майером.«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Астана» вернула себе лидерство в чемпионате Казахстана«Советский спорт» продолжает серию обзоров матчей премьер-лиги Казахстана. Сегодня подробно о 17-м туре.Лебеденко стал игроком «Арарата»Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата».
Футбол
Дани Алвес попрощался с болельщиками «Ювентуса»
Футбол
Испания обыграла Италию в полуфинале молодежного Евро, Сауль сделал хет-трик
Футбол
Манолас в среду пройдет медобследование в «Зените», Паредес близок к переходу в команду Манчини
Футбол
Паоло Мальдини с поражения дебютировал в профессиональном теннисе
все новости
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Шелдон Бато
Шелдон Батовсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы