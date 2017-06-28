«Енисей» 2 июля представит тренерский штаб и новых игроков
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Футбольный клуб «Енисей» в преддверии старта сезона-2017/2018 представит тренерский штаб во
главе с Дмитрием Аленичевым и новых игроков команды.
Презентация состоится 2 июля в Красноярске в ТРЦ «Планета» и
начнется в 16:00 по местному времени.
Ведущие праздника – известные красноярские шоумены Александр
Белов и Владимир Землянский.
Болельщики на встрече смогут взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды, а также выиграть призы с клубной символикой.
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