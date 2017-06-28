Фигуристка Медведева представила свои рисунки на выставке в Москве
Фигуристка Евгения Медведева на выставке «Олимпийское ателье»
в Москве представила свои рисунки в стиле аниме, сообщает официальный сайт
Федерации фигурного катаная России.
«На выставке Женя официально дебютировала как художник.
Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьезному
развитию ее увлечения», - прокомментировал куратор Андрей Уваров.
Кроме рисунков Медведевой, на выставке представлена
ретроспектива моды в костюмах фигуристов. У поклонников фигурного катания есть
возможность своими глазами увидеть уникальные костюмы для соревнований
олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы:
Александра Горшкова, Аделины Сотниковой, Татьяны Волосожар и Максима Транькова,
Владимира Котина, Киры Ивановой, Алены Леоновой, Елизаветы Туктамышевой,
Евгении Медведевой, Анны Погорилой и многих других фигуристов.