Фигуристка Медведева представила свои рисунки на выставке в Москве

Фигуристка Евгения Медведева на выставке «Олимпийское ателье» в Москве представила свои рисунки в стиле аниме, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катаная России.

«На выставке Женя официально дебютировала как художник. Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьезному развитию ее увлечения», - прокомментировал куратор Андрей Уваров.

Кроме рисунков Медведевой, на выставке представлена ретроспектива моды в костюмах фигуристов. У поклонников фигурного катания есть возможность своими глазами увидеть уникальные костюмы для соревнований олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы: Александра Горшкова, Аделины Сотниковой, Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Владимира Котина, Киры Ивановой, Алены Леоновой, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой, Анны Погорилой и многих других фигуристов.