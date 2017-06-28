Португалия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили.

Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Португальцы с семью очками заняли первое место в группе А, а чилийцы расположились на второй строчке квартета В, имея в активе пять баллов.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках товарищеского матча весною 2011 года, тогда матч завершился вничью со счетом 1:1.