Португалия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии
сыграет с командой Чили.
Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 21:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Португальцы с семью очками заняли первое место в группе А, а
чилийцы расположились на второй строчке квартета В, имея в активе пять баллов.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках товарищеского матча весною 2011 года, тогда матч завершился вничью со счетом 1:1.
Матч
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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