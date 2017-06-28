Пепе: C Чили нужно сыграть по-настоящему мощно
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от
предстоящего матча с командой Чили в полуфинале Кубка конфедераций.
«Нам нужно сыграть по-настоящему мощно. Сосредоточиться на
том, что мы делаем: на индивидуальных и коллективных действиях. Каждый должен
показать свою лучшую игру, чтобы мы одержали победу», - приводит слова Пепе официальный
сайт FIFA.
Сам защитник этот матч пропустит из-за перебора желтых
карточек.
Напомним, встреча Португалия – Чили состоится сегодня, 28 июня и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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