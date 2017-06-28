Пепе: C Чили нужно сыграть по-настоящему мощно

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Чили в полуфинале Кубка конфедераций.

«Нам нужно сыграть по-настоящему мощно. Сосредоточиться на том, что мы делаем: на индивидуальных и коллективных действиях. Каждый должен показать свою лучшую игру, чтобы мы одержали победу», - приводит слова Пепе официальный сайт FIFA.

Сам защитник этот матч пропустит из-за перебора желтых карточек.

Напомним, встреча Португалия – Чили состоится сегодня, 28 июня и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.