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Футбол  Португалия- : -Чили
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Бруно Алвеш: Сделаю все, чтобы помочь Португалии одержать еще одну большую победу

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Защитник сборной Португалии Бруно Алвеш назвал мечтой выход в финал Кубка конфедераций.

«Я очень горд тем, что уже провел столько матчей за португальскую сборную на самых разных турнирах. Нынешний турнир тоже очень важен для меня. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь нашей стране одержать еще одну большую победу.

Меня очень, очень хорошо принимали в России, особенно в Санкт-Петербурге, когда я играл за «Зенит». Я очень благодарен всем за то время, которое я здесь провел. Сыграть здесь в финале КК-2017 — это настоящая, заветная мечта. Но давайте не будем забегать вперед. По пути к финалу нам еще предстоит встретиться с Чили», - приводит слова Алвеша официальный сайт FIFA.

Напомним, встреча Португалия – Чили состоится сегодня, 28 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Матч

Португалия - Чили

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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