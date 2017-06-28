Бруно Алвеш: Сделаю все, чтобы помочь Португалии одержать еще одну большую победу
Защитник сборной Португалии Бруно Алвеш назвал мечтой выход
в финал Кубка конфедераций.
«Я очень горд тем, что уже провел столько матчей за
португальскую сборную на самых разных турнирах. Нынешний турнир тоже очень
важен для меня. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь нашей стране одержать еще
одну большую победу.
Меня очень, очень хорошо принимали в России, особенно в
Санкт-Петербурге, когда я играл за «Зенит». Я очень благодарен всем за то время,
которое я здесь провел. Сыграть здесь в финале КК-2017 — это настоящая,
заветная мечта. Но давайте не будем забегать вперед. По пути к финалу нам еще
предстоит встретиться с Чили», - приводит слова Алвеша официальный сайт FIFA.
Напомним, встреча Португалия – Чили состоится сегодня, 28
июня и начнется в 21:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция