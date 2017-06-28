Бруно Алвеш: Сделаю все, чтобы помочь Португалии одержать еще одну большую победу

Защитник сборной Португалии Бруно Алвеш назвал мечтой выход в финал Кубка конфедераций.

«Я очень горд тем, что уже провел столько матчей за португальскую сборную на самых разных турнирах. Нынешний турнир тоже очень важен для меня. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь нашей стране одержать еще одну большую победу.

Меня очень, очень хорошо принимали в России, особенно в Санкт-Петербурге, когда я играл за «Зенит». Я очень благодарен всем за то время, которое я здесь провел. Сыграть здесь в финале КК-2017 — это настоящая, заветная мечта. Но давайте не будем забегать вперед. По пути к финалу нам еще предстоит встретиться с Чили», - приводит слова Алвеша официальный сайт FIFA.

Напомним, встреча Португалия – Чили состоится сегодня, 28 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.