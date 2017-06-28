Германия и Испания сыграют в финале молодежного Евро, Алвес попрощался с «Юве», а Эвер Банега перешел в «Севилью». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
В полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Германии обыграла команду Англии.
В параллельном матче испанцы победили итальянцев благодаря хет-трику Сауля Ньигеса.
Защитник «Ромы» Костас Манолас сегодня пройдет медобследование в «Зените».
«Севилья» объявила о переходе полузащитника «Интера» Эвера Банеги.
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес попрощался с болельщиками туринского клуба.
Фигуристка Евгения Медведева на выставке в Москве представила свои рисунки.
Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом».
Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат».
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини потерпел поражение в своем первом матче в профессиональном теннисе.
Цитата дня: «Минимальная задача на сезон – занять 10 место», - Миодраг Божович.
Блог дня: «Финт Ерохина». Новый скилл в футболе
Обязательно к прочтению:
Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в бокс
«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка
«Салават Юлаев» расторгает контракт со Сведбергом. Таблица переходов КХЛ