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Германия и Испания сыграют в финале молодежного Евро, Алвес попрощался с «Юве», а Эвер Банега перешел в «Севилью». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

В полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Германии обыграла команду Англии.

В параллельном матче испанцы победили итальянцев благодаря хет-трику Сауля Ньигеса.

Защитник «Ромы» Костас Манолас сегодня пройдет медобследование в «Зените».

«Севилья» объявила о переходе полузащитника «Интера»  Эвера Банеги.

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес попрощался с болельщиками туринского клуба.

Фигуристка Евгения Медведева на выставке в Москве представила свои рисунки.

Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом». 

Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато на правах аренды перешел в казахстанский «Кайрат».

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини потерпел поражение в своем первом матче в профессиональном теннисе.

Цитата  дня: «Минимальная задача на сезон – занять 10 место», - Миодраг Божович.

Блог дня: «Финт Ерохина». Новый скилл в футболе

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