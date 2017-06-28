Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев

Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Португалии и Чили. Букмекеры считают, что у сборной Португалии больше шансов на победу.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев – 3.15, на ничью – 3.25.

На общий исход противостояния ставки такие проход в финал португальцев – 1.70, проход чилийцев – 2.15.

Матч Португалия – Чили начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



