Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в
котором сыграют сборные Португалии и Чили. Букмекеры считают, что у сборной
Португалии больше шансов на победу.
Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу
сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев – 3.15, на
ничью – 3.25.
На общий исход противостояния ставки такие проход в финал
португальцев – 1.70, проход чилийцев – 2.15.
Матч Португалия – Чили начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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