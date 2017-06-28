Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Португалии и Чили. Букмекеры считают, что у сборной Португалии больше шансов на победу.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев – 3.15, на ничью – 3.25.

На общий исход противостояния ставки такие проход в финал португальцев – 1.70, проход чилийцев – 2.15.

Матч Португалия – Чили начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: Разговоры про отставку Черчесова – не правильныеЕвгений Ловчев: Разговоры про отставку Черчесова – не правильныеОбозреватель «Советского спорта» ответил на несколько вопросов, касающихся перспектив сборной России.Бруно Алвеш: Сделаю все, чтобы помочь Португалии одержать еще одну большую победуЗащитник сборной Португалии Бруно Алвеш назвал мечтой выход в финал Кубка конфедераций.Пепе: C Чили нужно сыграть по-настоящему мощноЗащитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Чили в полуфинале Кубка конфедераций.Португалия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили.Роман Шишкин: Акинфеева после игры с Мексикой никто не обвинялРоман Шишкин: Акинфеева после игры с Мексикой никто не обвинялЗащитник сборной России поделился своим мнением о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций.Семеро одного не ждут. Кубок конфедераций как явлениеСемеро одного не ждут. Кубок конфедераций как явлениеОбозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от группового этапа мирового суперкубка.Бригада Питаны будет работать на матче Германия – МексикаБригада судей из Аргентины во главе с Нестором Питаной обслужит полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).Виктор Булатов: Не вижу никого сильнее АкинфееваБывший тренер тульского «Арсенала» и московского «Торпедо» Виктор Булатов прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Он отметил, что не считает необходимым искать замену Игорю Акинфееву.Владимир Габулов: Сборная России на правильном пути. Мне не совсем понятна критикаВратарь сборной России Владимир Габулов подвел итоги выступления команды на Кубке конфедераций.Евгений Ловчев: Бердыев тренер, который должен работать ежедневноОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.Евгений Ловчев: Понятно, что сборная прогрессируетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.Евгений Ловчев: Смолов был просто нулевойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшка«Роналду? Один он ничего не сделает». Смелые чилийцы и Сантуш – скромняшкаГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци спокойно объяснил, как его команда планирует сдержать лучшего игрока сезона - Роналду.Хуан Антонио Пицци: Роналду не сможет сделать результат в одиночкуГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци перед полуфиналом Кубка конфедераций со сборной Португалии - о РоналдуМануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной ПортугалииПолузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?Российский футбол #надонышке, или Чем Шурыгина хуже Кокорина и Дзюбы?О сборной России, на которую россияне отказываются смотреть даже в прайм-тайм.Николай Валуев: Не строил иллюзий относительно результата сборной России на Кубке конфедерацийИзвестный в прошлом боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.Алексей Маклаков: Уровень сборной России ниже, чем у МексикиРоссийский актер театра и кино Алексей Маклаков прокомментировал поражение сборной России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций от сборной Мексики.Геннадий Зюганов: Мне стыдно за сборную РоссииПредседатель КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций.Андрей Бутенко: Система видеоповторов не отработана до концаЗаместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о введение системы видеоповторов.
Футбол
Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом»
Футбол
Альберт Селадес: Это был тяжелый матч, но я доволен выступлением своих подопечных
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо: Серьезное влияние на игру с испанцами оказала красная карточка
Футбол
«Севилья» и «Интер» договорились о трансфере Банеги
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости