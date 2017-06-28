ФИФА: Британцы пытались обменять голоса, чтобы Англия получила право провести ЧМ-2018
В ФИФА опубликовали доклад, который касается заявочных
кампаний на чемпионаты мира. В частности, были опубликованы данные о заявках на
чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
Напомним, что на проведения турнира претендовала Англия. В голосовании англичане набрали два голоса в первом туре и выбыли первыми. Согласно данным доклада, экс-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались заручиться поддержкой, чтобы получить больше голосов. Так, велись переговоры с тогдашним президентом Федерации футбола Южной Кореи Чон Монджуном.
Корейцы претендовали
на ЧМ-2022, который в итоге достался Катару. Велись переговоры о том, чтобы
Корея и Англия обменялись голосами друг за друга при голосованиях. Монждун
согласился проголосовать за Англию при условии, что корейцы получат голоса в
ответ.
Напомним, что Россия
набрала девять голосов в первом туре и 13 – во втором.