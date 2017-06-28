День в истории. Кевину Де Брюйне исполнилось 26 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения известный
бельгийский футболист, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Ему
исполнилось 26 лет.
Ранее также выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург». Вместе с «Генком» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии, в составе «Вольфсбурга» выиграл Кубок Германии и Суперкубок Германии, с «Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги.
В 2015 году был признан лучшим спортсменом Бельгии. За сборную Бельгии провел 51 матч и забил 13 мячей. В частности, играл на Евро-2016, где команда дошла до 1/4 финала.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически