День в истории. Кевину Де Брюйне исполнилось 26 лет

Сегодня отмечает день рождения известный бельгийский футболист, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Ему исполнилось 26 лет.

Ранее также выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург». Вместе с «Генком» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии, в составе «Вольфсбурга» выиграл Кубок Германии и Суперкубок Германии, с «Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги.

В 2015 году был признан лучшим спортсменом Бельгии. За сборную Бельгии провел 51 матч и забил 13 мячей. В частности, играл на Евро-2016, где команда дошла до 1/4 финала.