Украина может отказаться от участия в ЧМ-2018 в случае выхода в финальную часть турнира

Сборная Украины, возможно, не сможет участвовать в чемпионат мира-2018, даже если сумеет завоевать право на участие в финальном турнире. Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины, рассматривается вариант с отказом от участия в чемпионате мира.

«Украина хочет отказаться от участия в мундиале. При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру.

Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято», - сказал источник.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.