Украина может отказаться от участия в ЧМ-2018 в случае выхода в финальную часть турнира
Сборная Украины, возможно, не сможет участвовать в чемпионат
мира-2018, даже если сумеет завоевать право на участие в финальном турнире. Напомним,
что ЧМ-2018 пройдет в России.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Федерации
футбола Украины, рассматривается вариант с отказом от участия в чемпионате
мира.
«Украина хочет отказаться от участия в мундиале. При
этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно
прошла квалификационную стадию и
демонстративно бойкотировала турнир.
Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы
последовать их примеру.
Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в
самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной
команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не
принято», - сказал источник.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по
15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.