Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» поборются с «Челси» за Алекса Сандро

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро проявляют несколько клубов. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Челси».  Sky Sport Italia информирует, что игрока хотят приобрести также «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Также есть информация, что в обмен на Сандро «ПСЖ» может отдать «Ювентусу» полузащитника Блеза Матюиди.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 43 матча за «Ювентус» и забил три мяча при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Барселоны»: Я не могу обсуждать Верратти. Он - игрок «ПСЖ»Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не стал комментировать слухи о переходе в команду полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти.Манолас не смог вовремя прибыть на медосмотр в «Зените», но это не помешает переходуСегодня защитник «Ромы» Костас Манолас должен пройти медосмотр в «Зените». Об этом сообщают итальянские СМИ.День в истории. Кевину Де Брюйне исполнилось 26 летСегодня отмечает день рождения известный бельгийский футболист, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Ему исполнилось 26 лет.«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дани Алвес попрощался с болельщиками «Ювентуса»Защитник «Ювентуса» Дани Алвес попрощался с болельщиками туринского клуба.«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сиригу расторг контракт с «ПСЖ» и перешел в «Торино»Вратарь Сальваторе Сиригу договорился с «Пари Сен-Жермен» о досрочном расторжении контракта и перешел в итальянский «Торино», сообщает официальный сайт французской команды.Манолас в среду пройдет медобследование в «Зените», Паредес близок к переходу в команду МанчиниВ ближайшее время «Зенит» могут пополнить сразу два игрока «Ромы». Это Костас Манолас и Леандро Паредес.Лэмпард может возглавить клуб третьего по силе дивизиона АнглииБывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард является претендентом на пост главного тренера клуба «Оксфорд Юнайтед», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» ДугласомИнтерес к полузащитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Дугласу Луису проявляет «Спартак».Гоналон может сменить «Лион» на «Рому»Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают французские СМИ.Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переходПрезидент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи прокомментировал новость о том, что нападающий команды Кристиан Павон может перейти в «Зенит». Он сказал, что подтверждают эту информацию.«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по АчербиКак сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе.Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко интересуется «Бавария».Итальянский защитник Пизано стал игроком «Бристоль Сити»Защитник Эрос Пизано покинул «Верону» и стал игроком «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Тотти может продолжить карьеру в ЯпонииБывший капитан «Ромы» Франческо Тотти получил предложение из Японии. Об этом в своем твиттере написал корреспондент Танкреди Палмери.Агент Тельо: «Зенит» интересуется моим клиентом, но у него есть конкурент из РоссииСанкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения воспитанника «Барселоны» Кристиана Тельо.«Трабзонспор» может оказаться от Лейвы из-за высоких требований игрокаКак сообщает Fotomac со ссылкой на talkSPORT, «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.
Футбол
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» поборются с «Челси» за Алекса Сандро
Футбол
Украина может отказаться от участия в ЧМ-2018 в случае выхода в финальную часть турнира
Футбол
Манолас не смог вовремя прибыть на медосмотр в «Зените», но это не помешает переходу
Футбол
ФИФА: Россия потратила на заявку на ЧМ-2018 788 миллионов рублей
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Сандро Алекс
Сандро Алексвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы