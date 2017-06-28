«ПСЖ» и «Манчестер Сити» поборются с «Челси» за Алекса Сандро

Интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро проявляют несколько клубов. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Челси». Sky Sport Italia информирует, что игрока хотят приобрести также «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Также есть информация, что в обмен на Сандро «ПСЖ» может отдать «Ювентусу» полузащитника Блеза Матюиди.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 43 матча за «Ювентус» и забил три мяча при семи голевых передачах.