«ПСЖ» и «Манчестер Сити» поборются с «Челси» за Алекса Сандро
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро проявляют
несколько клубов. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Челси». Sky Sport Italia информирует, что игрока хотят приобрести также
«ПСЖ» и «Манчестер Сити». Также есть информация, что в обмен на Сандро «ПСЖ»
может отдать «Ювентусу» полузащитника Блеза Матюиди.
В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 43 матча за «Ювентус» и забил три
мяча при семи голевых передачах.
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