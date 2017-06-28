Президент «Барселоны»: Я не могу обсуждать Верратти. Он - игрок «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не стал комментировать слухи о переходе в команду полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти.

- Я не могу говорить об этом футболисте. Верратти - игрок «ПСЖ», имеющий действующий контракт со своим клубом. Я лишь доверяю работе спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса. Он знает, что нужно команде в следующем сезоне, и работает в этом направлении, - заявил Бертомеу.

Ранее Верратти дал понять руководству французского клуба о своем намерении сменить команду нынешним летом.

Итальянец перешел в «ПСЖ» в 2012 году из «Пескары». В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах парижан во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

Напомним, новым главным тренером «Барселоны» стал Эрнесто Вальверде, ранее работавший из «Атлетиком» из Бильбао.

