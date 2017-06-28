Манолас не смог вовремя прибыть на медосмотр в «Зените», но это не помешает переходу
Источник: Football ItaliaКомментарии
Сегодня защитник «Ромы»
Костас Манолас должен пройти медосмотр в «Зените». Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует Football Italia, грек должен был прибыть на медосмотр в клинику Villa Stuart в
8.30 по местному времени, но не смог прибыть вовремя. Впрочем, это не означает,
что переход не состоится. Отмечается, что уже до конца сегодняшнего дня он официально
может стать игроком «Зенита».
В минувшем сезоне 26-летний
Костас Манолас провел 45 матчей за «Рому», в его активе две результативные
передачи.
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