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Оргкомитет ЧМ-2022: Все смогли убедиться в честности заявки Катара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Оргкомитет чемпионата мира 2022 года, который примет Катар, прокомментировал доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

- Мы приветствуем публикацию отчета Гарсии. Мы считаем, что масштаб нашего сотрудничества с расследованием и сделанные выводы являются подтверждением целостности нашей заявки.

Все смогли убедиться в нашей честности. Мы будем продолжать работать над выполнением обещаний, которые были даны в рамках нашей заявки. Посвятим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке, - говорится в сообщении на официальном сайте оргкомитета.

Ранее ФИФА  опубликовала на своем официальном сайте полный текст доклада американского юриста Майкла Гарсии, который расследовал конкурсы на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов, выигранные Россией и Катаром соответственно.

Напомним, Гарсия покинул свой пост в декабре 2014 года в знак протеста против того, как Международная федерация футбола поступила с его докладом. По его словам, руководители ФИФА решили опубликовать только сокращенную и «политически удобную версию» его расследования.

Эта 42-страничная версия снимала с Катара обвинения в коррупции.

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