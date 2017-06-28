Гаджиев подпишет новый контракт с «Амкаром»
Пермский «Амкар» продлит действующий контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.
- Сегодня вечером будет собрание, после него объявим о продлении контракта с Гаджиевым, - рассказал президент «Амкара» Геннадий Шилов.
Ранее сообщалось о том, что новое трехлетнее соглашение с клубом из Перми заключил генеральный директор Игорь Резвухин.
Напомним, Гаджи Гаджиев
возглавил «Амкар» в декабре 2014 года. Под руководством
71-летнего специалиста в чемпионате России-2016/17 команда заняла
10-е место.
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