Fox Sports будет транслировать в США матчи Лиги чемпионов на странице в Facebook
Телеканал Fox Sports достиг договоренности о трансляции матчей Лиги чемпионов на своей
странице в Facebook. Трансляции начнутся со
следующего сезона.
Как сообщает variety.com, матчи будут транслироваться на территории США.
На англоязычной странице канала комментарий будет на английском языке, на
испаноязычной – на испанском. Будут показаны два матча каждого игрового дня на
групповом турнире, четыре матча 1/8 финала и четыре матча 1/4 финала. Некоторые
из матчей будут показаны и на ТВ, а некоторые – только в Facebook.
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