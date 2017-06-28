Борис Игнатьев: В сборную России могут влиться талантливые игроки. Например, Кокорин и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступление нашей национальной команды на Кубке конфедераций и поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

- Первый Кубок конфедераций состоялся 20 лет назад, когда я возглавлял сборную России. Вначале, честно говоря, относился к нему без особого пиетета, так как этот турнир воспринимался исключительно как прелюдия к большому футбольному мероприятию. Сейчас отношение к нему стало более серьезным. Тем важнее тот результат, который должна была показать на нем сборная России.

К сожалению, мы вылетели еще до того, как закончился групповой этап. Заметно, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах. Когда нужно просто остановить мяч или попасть по нему, стоя перед воротами. Команда создает моменты, а использовать их не получается. Самый важный – проигранный матч с Мексикой получился при этом лучшим по содержанию, но за упорство очков не дают.