Борис Игнатьев: В сборную России могут влиться талантливые игроки. Например, Кокорин и Дзюба
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступление нашей национальной команды на Кубке конфедераций и поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.
- Первый Кубок конфедераций состоялся 20 лет назад, когда я возглавлял сборную России. Вначале, честно говоря, относился к нему без особого пиетета, так как этот турнир воспринимался исключительно как прелюдия к большому футбольному мероприятию. Сейчас отношение к нему стало более серьезным. Тем важнее тот результат, который должна была показать на нем сборная России.
К сожалению, мы вылетели еще до того, как закончился групповой этап. Заметно, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах. Когда нужно просто остановить мяч или попасть по нему, стоя перед воротами. Команда создает моменты, а использовать их не получается. Самый важный – проигранный матч с Мексикой получился при этом лучшим по содержанию, но за упорство очков не дают.
Есть еще несколько талантливых игроков, которые могут влиться в состав: например, Александр Кокорин и Артем Дзюба. Но с ними надо что-то делать. Я даже не об их послании, которое они опубликовали в интернете и в котором кто-то усмотрел подшучивание над Станиславом Черчесовым. Дзюба уже который раз покидает сборную в последний момент. Думаю, пора объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет об одном из лидеров национальной команды. Если между ним и тренером есть конфликт, надо признаться в этом, - цитирует Игнатьева «Собеседник».
Напомним, на домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла выйти из группы. Подопечные Станислава Черчесова переиграла команду Новой Зеландии (2:0), а затем уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).