Манолас недоволен, что «Зенит» хочет платить ему в рублях

Защитник «Ромы» Костас Манолас опоздал на медобследование «Зенита» из-за несогласия по зарплате.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Зенит» намерен платить греческому футболисту в рублях.

Ранее портал Football Italia сообщал, что Манолас уже прибыл на медосмотр.



Напомним, в СМИ сообщалось, что «Зенит» может заплатить «Роме» 60 миллионов евро за переход Маноласа и Паредеса, еще семь миллионов могут быть перечислены римскому клубу в качестве бонусов.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.