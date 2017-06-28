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Вадим Финкельштейн: Емельяненко лучше оставаться в промоушене Bellator

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший менеджер российского тяжеловеса Федора Емельяненко, президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим видением будущего «Последнего императора». 

- В последнее время очень часто сюрпризы от него были. Но это его дело, и раз он хочет - пусть попробует.

Лучше оставаться в Bellator, конечно. Нормальный промоушен у него. Вряд ли кто-то сейчас что-то ему предложит, - цитирует Финкельштейна «Лента.ру»

По действующему контракту Федору Емельяненко осталось провести еще два боя под эгидой Bellator. 

26 июня «Последний император» в Нью-Йорке проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. 



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