Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

- Победителем станет тот, у кого больше таланта. Я не думаю, что вес станет серьезной проблемой. Они оба сильны и будут хорошо готовы, после боя не должно быть никаких оправданий.

Будет много крови на их лицах, но еще больше — на трусах Канело. Это будет один из наиболее кровавых поединков за последние 20 лет, и мы еще долго будем говорить о нем, - заявил Хопкинс.

Напомним, 52-летний Бернард Хопкинс ранее был абсолютным чемпионом мира в среднем весе (с 20 защитами титулов), а затем успешно выступал в «полутяжах». Он был самым пожилым чемпионом мира в истории профессионального бокса (49 лет).

Поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал о противостоянии средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает боксЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем АльваресомСауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьСауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьМексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мираБернард Хопкинс: Я уважаю Ковалева, но Уорд просчитал его еще в первом боюЛегендарный американский боксер Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по итогам второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентября«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентябряБоксеры среднего веса Геннадий Головкин и Сауль Альварес, а также промоутер Оскар де ла Хойя приняли участие в программе на телеканал ESPN.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с АльваресомЧемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.Комментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоКомментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоПо мнению Лэмпли фаворитом в противостоянии является боксер из Казахстана.Геннадий Головкин: Рефери преждевременно остановил бой Ковалев - Уорд, но я не увидел прогресса у СергеяЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился своим мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.Сауль Альварес: Я считаю, что Джейкобс победил Головкина с преимуществом в одно или два очкаМексиканский боксер Сауль Альварес не считает, что чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин действительно победил в своем последнем бою американца Дэниела Джейкобса.Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует КанелоЗнаменитый американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, который состоится в сентябре текущего года.Геннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочекГеннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочекЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем поединке с Саулем Альваресом.Сергей Ковалев: Спарринги Головкина и Альвареса проходили, когда Сауль был подросткомБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о спаррингах чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и претендента на титул Сауля Альвареса, которые проходили в тренировочном лагере Big Bear.Альварес начал подготовку к бою с ГоловкинымМексиканский боксер Сауль Альварес начал готовиться к поединку с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA и WBC Геннадием Головкиным.Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаАндрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчасЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.На них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового боксаНа них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового бокса«Советский спорт» рассказывает о судьбах боксеров, которым суждено было остаться в тени выдающихся отцов.«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»В новом выпуске программы «Держи удар» речь пойдет о прошедшем поединке Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшим
Теннис
Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом
Хоккей
Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом Ковальчука
Биатлон
У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла
Бокс
Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело
все новости
Бернард Хопкинс
Бернард Хопкинсвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости