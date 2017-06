Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

- Победителем станет тот, у кого больше таланта. Я не думаю, что вес станет серьезной проблемой. Они оба сильны и будут хорошо готовы, после боя не должно быть никаких оправданий.

Будет много крови на их лицах, но еще больше — на трусах Канело. Это будет один из наиболее кровавых поединков за последние 20 лет, и мы еще долго будем говорить о нем, - заявил Хопкинс.

Hopkins on GGG: There Will Be Blood, Mostly on Canelo's Shorts https://t.co/quKsTwdziY #boxing pic.twitter.com/uBRJLJClIW