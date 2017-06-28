Психолог: Если все останется, как есть, Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться
Спортивный психолог Валерий Соколюк рассказал, что ждет
сборную России на домашнем чемпионате мира, если команда не сможет преодолеть
свои психологические проблемы.
В любом спорте есть три компонента - физическое состояние,
техника и психологический настрой, - объясняет специалист. – В первых двух
компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь - мы близки
к пику формы и выжать из игроков можно в лучшем случае еще процентов 15. А если
говорить про морально-психологическую подготовку, то потенциал роста для нашей
сборной действительно огромен. Если серьезно подойти к этому вопросу, то я
уверен наша сборная ещё может очень сильно всех удивить. Причем если начать
работу уже сейчас, то к чемпионату мира мы успеем. В противном случае, если все
останется, как есть, то они поедут на турнир не играть, а мучиться в ожидании
очередной порции критики. Будут играть с мыслями как сделать негатив в свою
сторону меньше, а не как побеждать.
Напомним, что сборная России в третьем туре группового
этапа Кубка конфедераций проиграла матч Мексике, в котором вела в счете. после
поражения, Россия вылетела из розыгрыша домашнего турнира, впервые за 20 лет
оставив плей-офф без хозяев.