Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Артур Тянулин, последние два сезона выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Сообщается, что нападающий принял решение не ехать в тренировочный лагерь одного из клубов НХЛ, который стартует в начале июля, для того, чтобы пройти сборы с «Ак Барсом».

В минувшем сезоне 20-летний Тянулин занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, набрав 85 (24+61) очков в 67 матчах.