Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Нападающий Артур
Тянулин, последние два сезона
выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом».
Об этом сообщает «БИЗНЕС
Online».
Сообщается, что нападающий
принял решение не ехать в тренировочный лагерь одного из клубов НХЛ, который
стартует в начале июля, для того, чтобы пройти сборы с «Ак Барсом».
В минувшем сезоне 20-летний Тянулин занял 11-е место в списке лучших
бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, набрав 85 (24+61) очков в 67
матчах.
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