У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил о том, что у него похищены два гидроцикла.

«Украден олимпийский подарок. Украли с участка два гидроцикла на прицепе. Всеволожский район, поселок Романовка. Вознаграждение за любую полезную информацию», – написал Малышко на своей странице в сети Instagram.

Срочно!!!максимальный репост. Украден олимпийский подарок. Украли с участка 2 гидроцикла на прицепе. Всеволожский район,пос Романовка. Угнали 1 час назад примерно!!! Вознаграждение за любую полезную информацию. Публикация от Дмитрий Малышко (@dmitriy_malyshko) Июн 27 2017 в 4:58 PDT

Напомним, Дмитрий Малышко завоевал олимпийскую медаль высшей пробы на Играх в Сочи, в классической эстафете.

В 2013 году он одержал две личные победы (в спринте и гонке преследования) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

