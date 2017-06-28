Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил о том, что у него похищены два гидроцикла. 

«Украден олимпийский подарок. Украли с участка два гидроцикла на прицепе. Всеволожский район, поселок Романовка. Вознаграждение за любую полезную информацию», – написал Малышко на своей странице в сети Instagram.

Напомним, Дмитрий Малышко завоевал олимпийскую медаль высшей пробы на Играх в Сочи, в классической эстафете.

В 2013 году он одержал две личные победы (в спринте и гонке преследования) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мужская сборная России тренируется в РупольдингеМужская сборная России по биатлону продолжает подготовку к сезону на сборе в немецком Рупольдинге.Александр Кравцов: Касперович будет руководить резервом сборной РоссииПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Александр Касперович, который в минувшем сезоне возглавлял сборную России по биатлону, теперь будет руководить резервом национальной команды.Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлонуВ Чайковском в нынешнем году состоится чемпионат мира по летнему биатлону. Стало известно, кто представит сборную России.Малышко и Слепов будут тренироваться под руководством ХованцеваОлимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафетной гонке Дмитрий Малышко сообщил о том, что вместе с Алексеем Слеповым он будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.Слепов, Слепцова и Кайшева вошли в резервный состав сборной РоссииРезервная мужская и женская сборные России проведут сбор в Чайковском.Десять биатлонистов приступили к тренировкам на сборе в БелокурихеСборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резервуГлавный тренер сборной России Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву национальной команды, сообщает ТАСС.Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к ОлимпиадеЧемпион мира Антон Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.Александр Касперович: Перед сборной России поставлена задача завоевать пять медалей на ОИ-2018Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович рассказал о задачах команды на Олимпиаде-2018.Александр Касперович: Возможно, должность главного тренера сборной России будет упраздненаДолжность главного тренер сборной России по биатлону, который на данный момент занимает Александр Касперович, может быть упразднена.Антон Шипулин: Не знаю, как бороться с ФуркадомРоссиянин Антон Шипулин назвал француза Мартена Фуркада великим биатлонистом.Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитМаксим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитНа днях в редакции «Советского спорта» побывал Максим Цветков – чемпион мира по биатлону.Антон Шипулин: Наша система подготовки молодых спортсменов немного устарелаРоссийский биатлонист Антон Шипулин считает, что система подготовки молодых спортсменов в России устарела.Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверияЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если форвард забьет пять мячей на Кубке конфедерацийБиатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж. Это случится, если Артем забьет пять мячей на Кубке конфедераций.Вопрос по главному тренеру сборной будет решен до 20 апреляГлава медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР пока не принял решение, упразднять ли должность главного тренера сборной страны.Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Сегодня правление СБР утвердило списки сборных команд для подготовки к олимпийскому сезону.СБР объявил состав сборной на олимпийский сезон: Малышко и Слепцовой в нем нетПравление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для подготовки к олимпийскому сезону.Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезонОлимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.Дмитрий Пидручный: С россиянами особо не общаемся, а Фуркад раньше даже не здоровалсяУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об отношениях со сборной России и французом Мартеном Фуркадом.
Теннис
Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом
Хоккей
Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом Ковальчука
Биатлон
У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла
Бокс
Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости