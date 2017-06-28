У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил о том, что у него похищены два гидроцикла.
«Украден олимпийский подарок. Украли с участка два гидроцикла на прицепе. Всеволожский район, поселок Романовка. Вознаграждение за любую полезную информацию», – написал Малышко на своей странице в сети Instagram.
Напомним, Дмитрий Малышко завоевал олимпийскую медаль высшей пробы на Играх в Сочи, в классической эстафете.
В 2013 году он одержал две личные победы (в спринте и гонке преследования) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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