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Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом Ковальчука

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон рассказал, что клуб заинтересован в российском нападающем Илье Ковальчуке.

– Я думаю, у нас есть к нему интерес. Но куда он в итоге пойдет – не знаю. У меня были переговоры с его агентом. Мы поговорим еще, и генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен примет решение. Мы смотрим на нашу команду, и нам еще есть чем заняться. Есть места в составе, которые должны быть заполнены. Мы пытаемся это сделать, – приводит слова Дэвидсона Sportsnet.ca.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что российского нападающего может стать игроком «Сан-Хосе Шаркс» или «Нью-Джерси Девилз».

Права на хоккеиста принадлежат «Нью-Джерси Девилз».

Контракт СКА с Ковальчуком  истек 30 апреля. В прошедшем сезоне форвард провел 78 матчей и набрал 87 (38+49) очков.

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