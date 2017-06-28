Клаудио Борги: Когда Видаля хотели отчислить, я боролся за него

Бывший тренер сборной Чили, чемпион мира 1986 года аргентинец Клаудио Борги считает, что полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль более классный игрок, чем его партнер по национальной команде Алексис Санчес.

«Я работал в футбольной школе «Коло-Коло» и знал Видаля еще ребенком, – сказал в интервью SO FOOT.com Борги. – Его хотели отчислить из клуба, и я боролся за него. Это был очень по природе, по генетике одаренный парень. Такой великолепный человеческий материал. Но по юношам не очень то хорошо играл в футбол, не выделялся, никто не мог сказать, что «вот это растет феномен». Но Видаль опроверг все статистические выкладки, все мнения. Думаю, он сильнее, чем Алексис Санчес. Алексис уже достиг своей вершины, лучше он не сыграет, а у Видаля еще все впереди. Они вообще очень разные».

Сегодня в Казани в полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с Португалией. Начало матча – 21:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча