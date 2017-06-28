Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович выразил готовность оказать любую помощь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, на прошлой неделе объявленному банкротом.

- Когда я об этом услышал, сразу ему позвонил. Он сказал, что это неправда, что журналисты приукрасили ситуацию . Это то, что я знаю. Мы скоро увидимся в Лондоне.

Мы по-прежнему остаемся друзьями. Хоть мы больше и не работаем вместе, мы продолжаем близко общаться. Я его люблю по-человечески, и в профессиональном смысле он многое для меня сделал. Так что, если я могу как-то ему помочь, он может на меня рассчитывать, - рассказал Джокович.

Напомним, Борис Беккер не смог рассчитаться по долговому обязательству перед одним из частных банков Великобритании.

По словам судьи, Борис не произвел на него впечатление человека, который сможет в ближайшее время погасить задолженность, поэтому ему не была предоставлена стандартная отсрочка в размере 28 дней.

В декабре 2016 года Беккер завершил работу в качестве тренера с Новаком Джоковичем. Ныне 30-летний сербский теннисист работает с Андре Агасси.