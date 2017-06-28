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Ольга Зайцева: Российский биатлон находится в стадии накопления резервов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась своим мнением о нынешнем состоянии российского биатлона.

- Если говорить о спорте высших достижений, то сегодня российский биатлон находится в стадии «накопления резервов». Многие сильные спортсмены свою карьеру уже закончили, а молодые еще растут. Все это можно объяснить переходным периодом 90-х годов прошлого века. Замечательно, что сейчас много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи.

Очень важно, чтобы спортсмен, поднимаясь на пьедестал понимал, что его личное достижение - это достижение страны, - цитирует Зайцеву издание Юг Times.

Напомним, Ольга Зайцева завершила спортивную карьеру в 2014 году. 

После этого она стала участницей образовательной программы по спортивному менеджменту, которая проводится совместно с Фондом поддержки олимпийцев России.


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