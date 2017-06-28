«Наполи» подпишет Унаса, Беренгера и Руи
Источник: IlmattinoКомментарии
В ближайшее время «Наполи»
приобретет трех новых игроков. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Il
Mattino, уже решен вопрос с переходом защитника «Бордо» Адама Унаса. В
пятницу он пройдет медобследование. «Бордо» уже подтвердил переход, и сторонам
осталось подписать контракт.
Также сообщается, что
неаполитанский клуб подпишет еще двух игроков. Это полузащитник «Осасуны» Алекс
Беренгер и защитник «Ромы» Марио Руи.
20-летний Адам Унас в
прошлом сезоне провел 30 матчей за «Бордо» и забил три мяча при четырех голевых
передачах. 21-летний Алекс Беренгер в 31
матче забил дважды при семи голевых передачах. 26-летний Марио Руи в прошлом
сезоне сыграл девять матчей.
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