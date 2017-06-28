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«Наполи» подпишет Унаса, Беренгера и Руи

Источник:  IlmattinoКомментарии

В ближайшее время «Наполи» приобретет трех новых игроков. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Il Mattino, уже решен вопрос с переходом защитника «Бордо» Адама Унаса. В пятницу он пройдет медобследование. «Бордо» уже подтвердил переход, и сторонам осталось подписать контракт.

Также сообщается, что неаполитанский клуб подпишет еще двух игроков. Это полузащитник «Осасуны» Алекс Беренгер и защитник «Ромы» Марио Руи.

20-летний Адам Унас в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Бордо» и забил три мяча при четырех голевых передачах.  21-летний Алекс Беренгер в 31 матче забил дважды при семи голевых передачах. 26-летний Марио Руи в прошлом сезоне сыграл девять матчей.

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