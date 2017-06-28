Паредес пройдет медосмотр в «Зените» до конца недели

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, агент 22-летнего аргентинца этой ночью договорился об условиях личного контракта игрока с представителями «Зенита».

Паредес в ближайшее время вернется из Аргентины в Европу. Ожидается, что до конца текущей недели он пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге.

13 июня текущего года Леандро Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).

Напомним, в ближайшее время игроком «Зенита» может стать еще один игрок «Ромы» - греческий защитник Костас Манолас.

